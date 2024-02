Tite critica gramado do Maracanã após vitória do Flamengo no Carioca

O Flamengo venceu o Volta Redonda e assumiu a vice-liderança do Campeonato Carioca. No entanto, nem tudo foram flores para o lado rubro-negro. Depois da partida, o técnico Tite criticou fortemente o gramado do Maracanã. O treinador destacou que o pênalti que originou o segundo gol do Flamengo aconteceu por conta do estado do campo.

"É inadmissível o Maracanã ter esse gramado. Não sei quem é o responsável, estou falando o diagnóstico. Parabéns ao Felipe, que é da nova geração de treinadores que me agradam, que gostam de jogar, gostam da bola, querem jogar. O lance do segundo gol, de pênalti, prejudicou o Volta Redonda. O pênalti aconteceu porque o gramado prejudicou o jogador do Volta Redonda. Tem que ser melhor para todos. Não dá para ter um campo assim. Não dá," disse.

Tite também destacou que precisa de tempo para fazer o Flamengo atuar da maneira que deseja.