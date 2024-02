Técnico do Palmeiras, Abel Ferreira vai ao Anhembi assistir desfile de escolas de samba

Antes de pensar no jogo contra o Santo André, o técnico Abel Ferreira aproveitou a noite deste sábado para curtir o Carnaval em São Paulo. O técnico do Palmeiras foi ao Sambódromo do Anhembi para assistir ao desfile de escolas de samba.

O treinador foi acompanhado de alguns membros da comissão técnica alviverde, conforme revelou Leo Rizzo, CEO da Holding Soccer Hospitalitty, empresa que gerencia camarotes em estádios de futebol e no sambódromo.

"Abel Ferreira, Leo Piffer e toda comissão técnica escolheram o Camarote 011 para conhecerem pela primeira vez o desfile de escolas de samba de São Paulo! Obrigado pela confiança!", escreveu em suas redes sociais.