Stuttgart vence Mainz e diminui a distância para o Bayern de Munique no Alemão

Neste domingo, o Stuttgart recebeu o Mainz na Mercedes-Benz Arena pela 21ª rodada do Campeonato Alemão e venceu por 3 a 1. Os gols dos mandantes foram marcados Maximilian Mittelstadt, Jamie Leweling e Deniz Undav, enquanto Ludovic Ajorque fez o único dos visitantes.

Com o resultado positivo, o Stuttgart, apesar de ter continuado na terceira posição, alcançou os 43 pontos, diminuindo assim a distância para o Bayern de Munique, que continuou na vice-liderança com 50 somados após a derrota na rodada para o Bayer Leverkusen. Pelo lado do Mainz, a equipe completou o quinto jogo sem vitória na competição e ficou estacionado na penúltima colocação, com apenas 12 pontos.

No duelo seguinte, o Stuttgart visita o Darmsdadt pela 22ª rodada do Campeonato Alemão. A bola rola no próximo sábado, às 11:30 (de Brasília), no Merck-Stadion am Bollenfalltor. O Mainz também retorna aos gramados no próximo sábado, às 11:30 (de Brasília), pela 22ª rodada da competição, entretanto diante do Augsburg na Mewa Arena.