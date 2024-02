Seleção Brasileira feminina de basquete perde da Alemanha e não disputará Olimpíadas de Paris

A Seleção Brasileira deu adeus a mais uma vaga nas Olimpíadas de Paris 2024 neste domingo - dessa vez no basquete. O Brasil foi derrotado pela Alemanha, por 73 a 71, no Mangueirinho, em Belém (PA), pela última rodada do Pré-Olímpico feminino da modalidade. Com isso, a equipe não conseguiu se classificar e está fora dos Jogos pela segunda vez consecutiva.

O time brasileiro começou mal a partida e viu as alemãs abrirem larga vantagem no placar. Foi a partir do terceiro quarto que a Seleção deu início à reação e conseguiu, no fim do último quarto, passar à frente no placar. No entanto, acabou vendo as europeias voltarem a liderar o marcador nos últimos segundos.

A Canarinho esteve no Grupo Brasil da competição. Com as derrotas nos dois primeiros jogos, a equipe precisava torcer por uma vitória da Sérvia contra a Austrália neste domingo - o que não aconteceu. Em um duelo disputado, as australianas acabaram vencendo por 75 a 73.