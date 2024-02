Santo André x Palmeiras: veja informações e prováveis escalações do jogo pelo Paulista

Enquanto isso, Abel Ferreira também terá alguns desfalques. São os casos de Dudu e Bruno Rodrigues, que se recuperam de cirurgias no joelho direito, Endrick, à serviço da Seleção Pré-Olímpica, e o lateral direito Mayke, com lesão na coxa direita. Para este duelo, o treinador terá o atacante Lázaro à disposição. Regularizado, a estreia do camisa 17 fica pela decisão do português.

As equipes já se enfrentaram em 40 oportunidades. São 22 vitórias para o Alviverde, 11 empates e sete triunfos para o Santo André. No último encontro, pelo Estadual de 2022, o Verdão levou a melhor e venceu por 1 a 0, com gol de pênalti de Raphael Veiga.

FICHA TÉCNICA



SANTO ANDRÉ X PALMEIRAS

Local: Estádio Bruno José Daniel, em Santo André (SP)



Data: 12 de fevereiro de 2024 (segunda-feira)