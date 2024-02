Rony valoriza trabalho do Palmeiras no Carnaval: 'Almejamos coisas grandes'

Imagem: Rony, do Palmeiras, lamentando durante o jogo contra o São Paulo, pela Supercopa do Brasil

O Palmeiras, ainda invicto no Campeonato Paulista (quatro vitórias e um empate) e líder do Grupo B com 13 pontos, realizou, na manhã de hoje (11), o último treino antes da partida diante do Santo André, que acontece nesta segunda-feira, pela competição estadual.

O atacante Rony, autor do segundo gol da vitória por 2 a 0 sobre o Ituano na última quinta-feira, comentou sobre o foco da equipe e ressaltou que o time seguiu trabalhando no feriado.