Real Madrid confirma lesão de Bellingham após goleada diante do Girona

Neste domingo, o Real Madrid confirmou a lesão no tornozelo esquerdo de Bellingham após torção ocorrida na goleada por 4 a 0 no confronto direto contra o Girona pelo Campeonato Espanhol na tarde de ontem. O atleta inglês, autor do terceiro gol dos merengues, teve que deixar o campo aos 12 minutos da segunda etapa.

Apesar do Real Madrid não ter noticiado o período de recuperação, o clube afirmou ser uma entorse de alto grau.

"Após os testes realizados hoje pelos Serviços Médicos do Real Madrid, o nosso jogador Jude Bellingham foi diagnosticado com uma entorse de alto grau no tornozelo esquerdo. Pendente de evolução".