Pedro Raul sente desconforto na coxa e preocupa o Corinthians

Sem o atacante, a tendência é que Yuri Alberto volte a ser escalado como referência no ataque no confronto contra o Botafogo-SP, nesta quarta-feira, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. O embate terá início a partir das 21h35 (de Brasília), em Ribeirão Preto.

Com a vitória nesta tarde, o Corinthians abafou a crise e voltou a vencer no Paulistão. Com seis pontos, o time ainda deixou a zona de rebaixamento da competição.