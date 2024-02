Palmeiras faz último treino para enfrentar o Santo André; veja time provável

Com um treinamento na ensolarada manhã deste domingo, o Palmeiras encerrou a preparação para enfrentar o Santo André. O confronto, válido pela sétima rodada do Campeonato Paulista, está previsto para as 19 horas (de Brasília) desta segunda-feira, no Estádio Bruno José Daniel.

Inicialmente, os atletas acompanharam um vídeo tático nas dependências do auditório e fizeram ativação muscular no centro de excelência. Em campo, realizaram trabalhos técnicos de balanço, transições e movimentações específicas sob o comando da comissão técnica liderada por Abel Ferreira.

O recém-chegado Lázaro, já inscrito no Paulistão, participou das movimentações realizadas na Academia de Futebol. No final do treinamento, o último antes do jogo contra o Santo André, os jogadores fizeram um recreativo e ainda aprimoraram cruzamentos e finalizações.