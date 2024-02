Palmeiras divulga abertura da venda de ingressos para clássico contra o Corinthians; veja detalhes

Já a comercialização dos ingressos para associados do clube social acontecerá a partir de quinta-feira, às 12h, até sábado (17), às 12h, somente por meio do mesmo site. O setor de cobrança não realizará mais a venda de bilhetes físicos.

Os valores das entradas variam de R$ 60,00 a R$ 140,00. O setor com ingresso mais barato é o B - Portões 2 e 3, enquanto as seções A - Portão 4 e A1 - Portão 5 e 6 são as mais caras. Os demais setores têm valores entre R$ 80,00 e R$ 100,00.

O Palmeiras vive ótimo momento no Paulistão. É o único time invicto e vem de quatro vitórias seguidas no estadual. Mas antes do dérbi contra o Corinthians, o Alviverde volta a campo nesta segunda-feira para encarar o Santo André, às 19 horas, no Bruno José Daniel.

Confira os valores das entradas de cada setor: