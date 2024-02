Na estreia de António Oliveira, Corinthians bate a Portuguesa e deixa a zona de rebaixamento do Paulista

O Corinthians enfim voltou a vencer no Campeonato Paulista. Neste domingo, a equipe bateu a Portuguesa por 2 a 0, na Neo Química Arena, com gols de Maycon e Yuri Alberto. O duelo marcou a estreia de António Oliveira, substituto de Mano Menezes e novo técnico do clube.

Com o resultado favorável, o Timão ultrapassou a Lusa e deixou a zona de rebaixamento do Estadual. A equipe agora soma nove pontos, mas segue na lanterna do Grupo C. O time do Parque São Jorge vinha de cinco derrotas seguidas na competição.

Já a Portuguesa, que entrou na zona de degola, segue com os mesmos três pontos e está na terceira posição do Grupo A, abaixo de Ituano e Santos.