Milan vence o Napoli e segue busca pelos líderes no Campeonato Italiano

O Milan recebeu o Napoli neste domingo, pela 24ª rodada do Campeonato Italiano. Com gol de Theo Hernández, os donos da casa venceram por 1 a 0 e seguiram a perseguição aos líderes do torneio nacional.

Com 52 pontos, um a menos que a Juventus e oito a menos que a Inter, o Milan ocupa o terceiro lugar da tabela. Já o Napoli continua com 35 pontos, na nona posição.

O Milan volta a campo na quinta-feira para enfrentar o Rennes às 17 horas (de Brasília), pela Liga Europa. Já o Napoli entra em campo no sábado, às 11 horas, diante do Genoa, pela 25ª rodada do Campeonato Italiano.