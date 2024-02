Fernando Diniz se diz satisfeito com opções para a defesa do Fluminense

Depois do último jogo da equipe, diante do Sampaio Corrêa, Diniz não lamentou a falta de nomes para o setor defensivo e disse estar satisfeito com as opções que tem no momento.

Estou contente com a defesa, com os jogadores que temos. O Felipe Melo e o Thiago Santos fizeram dois bons jogos, tanto contra o Bangu, quanto hoje. Tem o Marlon que está se recuperando, o Antônio Carlos... estou satisfeito

Fernando Diniz

O sonho da diretoria do Fluminense é o retorno do zagueiro Thiago Silva. O defensor está no Chelsea, da Inglaterra, e deve ficar livre no mercado no meio da temporada.

O Tricolor volta a campo nesta quarta-feira, diante do Vasco, pela oitava rodada do Campeonato Carioca, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.