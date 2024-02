Elenco do Vasco retorna aos treinos visando clássico contra o Fluminense

Após dois dias de folga, o elenco do Vasco retornou aos treinos neste domingo, no CT Moacyr Barbosa.

Sob o comando do técnico Ramón Díaz, o clube iniciou a preparação visando o clássico contra o Fluminense, pela oitava rodada do Campeonato Carioca. A partida será realizada nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.