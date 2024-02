Elenco do São Paulo tem dia de folga após derrota em Campinas

Além disso, Rodrigo Nestor (cirurgia no joelho esquerdo), Igor Vinícius (edema na coxa direita), Michel Araujo (amigdalite), Rafinha (lesão no tendão semitendíneo da perna esquerda), Lucas (lesão na região posterior da coxa esquerda) estão entregue aos Departamento Médico.

No momento, o São Paulo está na liderança do grupo D do Campeonato Paulista, com 13 pontos, um a mais que o São Bernardo, que está em segundo.