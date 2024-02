Dupla leva terceiro cartão amarelo e desfalca o Corinthians contra o Botafogo-SP

O duelo com o Botafogo-SP está marcado para quarta-feira, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. A bola rola a partir das 21h35 (de Brasília), em Ribeirão Preto.

Com o resultado favorável, o Corinthians voltou a vencer após cinco jogos e saiu da zona de rebaixamento do torneio estadual. A equipe agora soma seis pontos, mas segue na lanterna do Grupo C.