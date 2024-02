De volta ao futebol, ex-corintiano Jô marca em estreia com o Amazonas FC: "Muito feliz"

? Amazonas FC (@oficialamfc) February 11, 2024

O ex-Corinthians tinha planos antes de decidir encerrar a carreira - havia acertado com Al-Jabalain, da Arábia Saudita, mas acabou não jogando pelo clube. Assim, optou por colocar um ponto final em sua trajetória no futebol, mas decidiu voltar e foi anunciado pelo Amazonas em janeiro deste ano.

Jô acumula passagens por grandes clubes além do Timão: já vestiu as camisas de Atlético-MG, Galatasaray-TUR, Manchester City-ING, Ceará, Everton-ING, CSKA Moscou-RUS, e outros clubes do futebol asiático. Foi no Corinthians, porém, que mais ganhou destaque na carreira.

O Amazonas FC venceu o Opérario-AM, assim, graças a gols de Fabiano, Diego Torres, Jô e Sassá. Com o triunfo diante de sua torcida, o clube garantiu vaga nas semifinais do Campeonato Amazonense. Agora, terá pela frente o Nacional-AM, com horário, data e local ainda a serem definidos.