Com um a mais, Santos vacila e cede empate ao Mirassol nos acréscimos pelo Paulistão

Santos e Mirassol empataram por 2 a 2 neste domingo, pela sétima rodada do Paulistão, no Estádio Campos Maia. O Peixe, que estava com um a mais desde os 15 minutos do segundo tempo, cedeu a igualdade no fim.

Na ponta do Grupo A e da classificação geral, os comandados de Carille estão com 16 pontos. Já os mandantes caíram para a terceira colocação do Grupo C, com 10, empatado com o vice-líder, Inter Limeira, mas com desvantagem nos critérios de desempate.

Agora, o Santos foca no clássico contra o São Paulo, às 19h (de Brasília) dessa quarta-feira, no Morumbis. O Mirassol encara o Ituano, na mesma data e horário, no Novelli Júnior.