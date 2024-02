Com time reserva, Inter bate São José e assume a liderança do Gaúchão

O jogo

A primeira boa chance da partida surgiu apenas aos 25 minutos. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou com Pedro Henrique. O atacante dominou no peito e finalizou de voleio, mas a bola explodiu nas costas do defensor do São José.

Com 30 minutos, o técnico do São José, China Balbino, recebeu cartão vermelho. A expulsão gerou uma confusão generalizada e Eduardo Coudet, que se envolveu no problema, também foi expulso. Com isso, as duas equipes ficaram sem seus técnicos à beira do gramado.

Na volta do intervalo, o São José criou sua primeira chance de perigo. Após cobrança de lateral, Fredson ganhou no alto do zagueiro Vitão e cabeceou para o gol, mas a bola passou tirando tinta do travessão.

Aos 17 minutos da segunda etapa, Gustavo Prado cruzou e Nonato abriu o braço dentro da grande área para impedir a passagem da bola. Com isso, o juiz marcou pênalti. Na cobrança, De Pena acertou o canto direito do goleiro Rampi e balançou as redes.