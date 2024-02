Ceará empata no fim e Fortaleza perde fora de casa pela Copa do Nordeste

Neste domingo, Ceará e Fortaleza entraram em campo pela segunda rodada da Copa do Nordeste. O Vozão empatou em 1 a 1 com o Altos, em casa. Já o Leão foi derrotado pelo CRB por 1 a 0, fora de casa.

Ceará x Altos

No Castelão, o Ceará ficou no empate com Altos, do Piauí, por 1 a 1. O resultado deixa o Vozão com quatro pontos, na quarta posição do Grupo A. Já o Altos fica com dois pontos e assume a sexta posição do Grupo B.