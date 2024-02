Carpini lamenta lesões no São Paulo, mas cita planejamento: "Grupo forte"

O São Paulo vem sofrendo com o alto número de lesões neste começo de temporada. No momento, o clube tem cinco jogadores no Departamento Médico. E esse número pode piorar. Isso porque Wellington Rato e Galoppo precisarão passar por exames após a derrota de 2 a 0 para a Ponte Preta, neste sábado.

Ambos sentiram dores na coxa no embate, válido pela sétima rodada do Campeonato Paulista. Rato saiu no começo do jogo e Galoppo não voltou do intervalo.

Na visão do técnico Thiago Carpini, isso é consequência do pesado calendário neste começo de ano. O treinador, contudo, destacou que segue confiando no seu planejamento.