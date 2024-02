Carille lamenta preparação do Santos para o jogo contra o Mirassol: "Não foi legal"

Neste domingo, o técnico Fábio Carille falou após o empate por 2 a 2 entre Santos e Mirassol, pela sétima rodada do Paulistão, no Estádio Campos Maia. O comandante lamentou a preparação.

Por conta de um atraso no voo para São José do Rio Preto, o Peixe teve que mudar a programação e não treinou com bola na sexta. Além disso, devido à presença de torcedores no sábado, não foi possível a realização de uma atividade tática.

"A preparação para esse jogo não foi legal. Não fomos para o campo na sexta por conta de um atraso no voo. Depois, estava preparado para fazer um tático, mas com muitos torcedores acabamos não fazendo. A preparação não foi legal, trago como aprendizado. Mas, é um grupo muito consciente, um vestiário muito triste, não pelo resultado, mas sim pelo desempenho. Então, é bom que aconteça agora e que sirva de lição para todo mundo", lamentou.