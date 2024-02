Carille diz que Santos não merecia a vitória e explica João Schimitd e Otero no banco

"Depois, a gente vai analisar se isso foi um problema. Achei o time desconcentrado, rodando a bola lento, o que facilitou o jogo do Mirassol. A gente não mereceu a vitória, comemoramos esse um ponto e segue a caminhada", complementou.

Por fim, Carille explicou o motivo de João Schmidt e Otero terem começado no banco de reservas. A dupla entrou apenas no decorrer do segundo tempo.

"O João chegou com quatro quilos a menos, não passou bem depois do jogo do Corinthians. Então, a gente teve o cuidado para não deixar ele muito em campo para não sofrer uma lesão. O Otero vem reclamando de uma dor atrás do joelho. A gente está com medo que isso aumente, por isso decidimos segurar um pouco esses jogadores", finalizou.

Com 16 pontos, o Santos segue na ponta do Grupo A do Paulistão, com 12 a mais que o Ituano, segundo colocado. Com relação à classificação geral, o Peixe está com três de vantagem para o Palmeiras, que tem dois jogos a menos.

Agora, o time de Carille foca no duelo contra o São Paulo, pela oitava rodada do São Paulo. O San-São está marcado para ocorrer nessa quarta-feira, às 19h (de Brasília), no Morumbis.