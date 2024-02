Brasileiro Dante é expulso, e Nice perde do Monaco pelo Campeonato Francês

Neste domingo, o Nice perdeu do Monaco por 3 a 2, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Francês. A expulsão do zagueiro brasileiro Dante foi decisiva para o placar a favor dos visitantes na Allianz Riviera.

Com o resultado negativo, o vice-líder Nice, com 39 pontos, vê aumentar a larga vantagem do PSG, primeiro colocado com 50. Já o Monaco sobe para a terceira colocação com 38 e entra na zona de classificação para a Champions League.

O Nice volta a campo na próxima sexta-feira, às 17h (de Brasília), para enfrentar o Lyon, pela 22ª rodada da Ligue 1. O Monaco, por sua vez, enfrenta o Toulouse no domingo, às 11 horas, no Estádio Luís II.