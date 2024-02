Brasileira é quarta colocada nos 400m livre do Mundial; revezamentos 4x100m livre vão a Paris

Já os revezamentos 4x100m livre garantiram vagas nas Olimpíadas de Paris. De acordo com o regulamento estabelecido pela World Aquatics, estariam classificadas as equipes medalhistas do Mundial de Fukuoka e os 13 melhores tempos somados os Mundiais de Fukuoka e Doha.

Com os tempos marcados na manhã deste domingo, os dois revezamntos brasileiros garantiram vaga entre os 13 melhores e carimbaram o passaporte para Paris. O time feminino terminou a disputa na sexta colocação (3min40s56), enquanto a equipe masculina não nadou em Doha e assegurou a vaga pelo desempenho de Fukuoka.