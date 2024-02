Benfica empata com Vitória Guimarães; Sporting vence e acirra disputa pelo topo do Português

Foi aos 16 minutos da segunda etapa que o Vitória Guimarães marcou o segundo. Após cruzamento rasteiro, André Silva se adiantou à marcação e completou para o gol. Três minutos depois, Borevkovic foi expulso e, com isso, o Benfica ficou com um jogador a mais e pressionou pelo empate - que saiu no apagar das luzes com o brasileiro Arthur Cabral.

O Benfica, agora, volta suas atenções para a disputa da Liga Europa. O time pega o Toulouse, da França, nesta quinta-feira, às 17 horas (de Brasília). O jogo acontece no estádio da Luz, casa das Águias em Portugal.

Já o Vitória Guimarães, como não está em nenhuma competição europeia, volta a campo apenas no próximo fim de semana. Pela 22ª rodada do Português, o clube visita o Portimonense no sábado (17), às 15 horas, no Estádio Municipal de Portimão.

Sporting atropela Braga e cola no Benfica com um jogo a menos

Também neste domingo, o Sporting recebeu e goleou o Braga, por 5 a 0, em confronto disputado no Estádio de Alvalade. Trincão, Quaresma, Gyokeres, Daniel Bragança e Nuno Santos fizeram os gols da grande vitória dos donos da casa.

Com o resultado, o Sporting colou no Benfica, também alcançando os 52 pontos. Vale lembrar que o time está com um jogo a menos que o atual líder do torneio. Já o Braga ficou na quarta posição, com 40 pontos somados após 21 jogos.