António Oliveira comemora entrega do Corinthians, elogia Yuri Alberto e brinca com a sogra: "Estava aí"

O técnico António Oliveira foi só sorrisos após a vitória do Corinthians sobre a Portuguesa, por 2 a 0, neste domingo, na Neo Química Arena. Com o resultado, o Timão voltou a vencer após cinco jogos no Campeonato Paulista e deixou a zona de rebaixamento da competição.

Contente com o desempenho da equipe, o português reconheceu que não havia como entregar uma atuação perfeita com apenas dois dias de trabalho no CT Dr. Joaquim Grava. Ainda assim, celebrou a competitividade e a entrega que os jogadores demonstraram em campo.

"Fiz muita questão de estar presente pelo menos nesses dois primeiros dias. Conseguimos trabalhar poucas situações e comportamentos, estou muito feliz pelo o que se comprometeram a fazer quase que contra o relógio. Mas teve uma coisa que eles não abdicaram de fazer em momento algum, que foi dar a vida e competir. Eu e o clube estamos muito felizes com isso", disse o treinador em coletiva de imprensa.