António escala Yuri Alberto e Pedro Raul juntos no Corinthians para enfrentar a Portuguesa

António Oliveira já definiu sua primeira escalação no comando do Corinthians. Neste domingo, o técnico mandará a campo um time com Pedro Raul e Yuri Alberto como dupla de ataque para enfrentar a Portuguesa, em Itaquera, pela sétima rodada do Campeonato Paulista.

A base da equipe é a mesma que perdeu para o Santos na última quarta-feira, na Vila Belmiro. A única ausência é do atacante Romero, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O lateral esquerdo Hugo também foi sacado para a entrada de Raul Gustavo. Caetano assume a posição de ala.

O zagueiro Gustavo Henrique, que vinha fazendo fortalecimento muscular, foi relacionado pela primeira vez e pinta como opção para António no banco de reservas.