Água Santa vence o Ituano e acirra briga no Grupo B do Paulistão

O Água Santa venceu o Ituano por 2 a 0 neste domingo em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Paulista. O jogo foi realizado no Estádio do Canindé, na capital de São Paulo.

Com o placar positivo, o Netuno ocupa a terceira colocação do Grupo B, com dez pontos, dois a menos que a Ponte Preta, que está em segunda. Já o Galo, com quatro, está na segunda posição do Grupo A, mas pode ser ultrapassado pela Portuguesa e Santo André, que têm um jogo a menos.

O Água Santa retorna a campo na próxima quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), para enfrentar a Portuguesa, fora de casa, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. No dia anterior, o Ituano enfrenta o Mirassol, às 19 horas, no Estádio Municipal Dr. Novelli Júnior.