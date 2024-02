Tite considera vitória do Flamengo sobre o Botafogo justa

O Flamengo venceu o Botafogo, nesta quarta-feira, no Maracanã. O resultado colocou os rubro-negros na zona de classificação para as semifinais do Campeonato Carioca. O técnico Tite considerou a vitória justa no clássico.

"A equipe que teve domínio e controle no segundo tempo. Mereceu vencer. No primeiro tempo, ainda teve alguns momentos do Botafogo. Tivemos persistência, resiliência, ir até o final. Um nível de concentração muito alto com a entrada de atletas que proporcionaram nesse aspecto a vitória", disse.

Tite foi questionado sobre mais uma partida do Flamengo com pouca criatividade. O comandante destacou que precisa de tempo para melhorar neste aspecto.