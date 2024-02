Tiago Nunes lamenta derrota para o Flamengo, mas elogia atuação do Botafogo

O Botafogo foi derrotado pelo Flamengo, nesta quarta-feira, no Maracanã. O resultado pode tirar os alvinegros da zona de classificação para as semifinais do Campeonato Carioca. O técnico Tiago Nunes lamentou o resultado, com novo gol sofrido em bola parada.

"Por mais que o gol balize as avaliações, eu não vou considerar esse erro no último minuto para avaliar todo o trabalho que foi desenvolvido por quase 100 minutos. A gente, taticamente, fez partida muito equilibrada. Mas é muito vazio ficar repetindo os mesmos argumentos para justificar esse detalhe do gol no final. Foi um gol de bola parada de novo, outro contra o Nova Iguaçu, em que falta atenção, falta concentração. É o capricho do futebol". disse.

No entanto, Tiago Nunes elogiou a atuação do Botafogo e afirmou que o trabalho ainda está no início.