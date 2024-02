Ramon Menezes se mostra confiante em buscar vaga para as Olimpíadas: "só depende das nossas forças"

Nesta quinta-feira, às 20h (de Brasília) Brasil e Venezuela se reencontram no Torneio Pré-Olímpico, desta vez em jogo válido pela segunda rodada do quadrangular final. Apesar de vir de duas derrotas seguidas, o técnico Ramon Menezes se mostrou confiante para buscar a classificação para as Olimpíadas de Paris.

"Estamos muito confiantes (na classificação para a Olimpíada), porque só depende das nossas forças. A gente precisa fazer um bom jogo e controlar as ações, dificultando as ações do adversário. Nós sabemos de toda a atmosfera que envolve esse jogo, tanto para um lado como para o outro. Temos a necessidade de ganhar, mas a gente não vai ganhar de qualquer jeito, nós vamos ganhar na organização, no equilíbrio dentro do campo e jogando futebol", disse.

Este será o segundo confronto entre Brasil e Venezuela neste Torneio Pré-Olímpico. O primeiro encontro foi realizado no dia 1 de fevereiro, em jogo válido pela quinta rodada da fase de grupos da competição. Na ocasião, com um time reserva, a Seleção Brasileira saiu derrotada por 3 a 1.