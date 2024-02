Mesmo barrado, Thiago Silva mantém bons números atuando pelo Chelsea aos 39 anos

Thiago, apesar de ser zagueiro, se destaca também por sua qualidade técnica. O defensor tem 93% de acerto nos passes pelo Chelsea, sendo peça importante na saída de bola.

O brasileiro ainda ajudou na parte ofensiva, com sete gols marcados e duas assistências distribuídas nesse período na Inglaterra.

Mesmo com o bom desempenho do jogador, o Chelsea não está bem na temporada. Com alto valor investido em contratações, o clube londrino está no meio de tabela da Premier League e a saída do técnico Pochettino já é especulada.