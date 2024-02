Ida de Neymar à Vila tem alvoroço, choro no vestiário, elogio a reforço e sessão de fotos

Neymar ainda aproveitou o tempo para elogiar Guilherme, que vem atuando com a camisa 11 do Santos (número utilizado pelo craque) e se destacou na vitória de 2 a 0 sobre o Guarani, no último domingo.

A comissão técnica também tietou Neymar, que foi atencioso com todos e interrompeu a entrevista coletiva de Fábio Carille para cumprimentá-lo. O técnico, após um abraço, falou sobre a presença do astro.

"É um ídolo, entre tantos que o Santos tem. Eu acho até bom ele não ter vindo antes do jogo para não tirar o nosso foco. Mexe com todo mundo, a grandeza dele. Na Vila teremos que fazer a diferença sempre com atitudes positivas, temos que fazer voltar a ser o caldeirão que sempre foi", disse.

Essa é a segunda aparição do jogador no Urbano Caldeira em menos de um ano. Em abril de 2023, ele foi de muletas ao estádio assistir ao empate de 0 a 0 com o Audax Italiano, pela Sul-Americana.

Neymar é um dos grandes ídolos recentes do Santos. O atacante atuou na equipe de 2009 até 2013. Ao todo, foram 225 jogos e 136 gols pelo clube paulista, além de um título da Libertadores, um da Copa do Brasil e três do Campeonato Paulista. O camisa 11 foi embora para o Barcelona, mas prometeu, em sua despedida, voltar no futuro.

O atacante do Al-Hilal não joga desde o dia 17 de outubro de 2023, quando rompeu o ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo, na derrota da Seleção Brasileira para o Uruguai, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.