Fofão detalha motivos para saída de atletas da Superliga e traça comparativo com liga turca

O cenário do voleibol brasileiro sofreu mudanças nos últimos anos. Antes com uma das ligas nacionais mais fortes do mundo, é cada vez mais natural e constante o movimento de saída de grandes atletas do Brasil para o exterior. E por diferentes motivos, como nível de competitividade, questão financeira e oportunidade de crescimento, tanto pessoal como profissional.

Multicampeã com a Seleção Brasileira, a ex-levantadora Fofão, que acumula passagens por equipes da Europa, concedeu entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva e detalhou as principais motivações que levam uma jogadora a viver do esporte em outro país, movimento que enfraquece o vôlei a nível nacional.

"Acho que tem um lado financeiro também [para a crescente saída de atletas para o exterior], que é uma coisa que pesa muito. O atleta sai porque recebeu uma proposta que realmente vale a pena sair do Brasil. Às vezes, tem o interesse de ir para um outro país, a vontade de jogar fora do país. Ou não encontram uma equipe aqui que acaba dando condições de jogar uma Superliga. Enfim, são várias situações que pode acontecer também. Lógico que nunca é bom para nós, porque quanto mais atleta saem, mais a Superliga vai perdendo. Mas, eu acho que o principal seria o lado financeiro, ganhar em dólar ou euro, se a gente colocar no papel, muitas vezes vale mais a pena", analisou.