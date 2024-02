Estreante no Corinthians, Rodrigo Garro se salva em clássico; veja números

O meia Rodrigo Garro fez sua estreia com a camisa do Corinthians nesta quarta-feira (7), no clássico contra o Santos disputado na Vila Belmiro. O atleta de 26 anos foi um dos poucos que se salvaram no duelo que marcou a quinta derrota seguida do Timão no Campeonato Paulista.

Garro atuou como meia centralizado no 4-2-3-1 proposto por Thiago Kosloski, que vem comandando a equipe interinamente. Do estádio, pôde-se notar como o jogador se mostra inquieto e pede a bola em diferentes regiões do campo. O mapa de calor de Garro, artifício utilizado para mostrar as regiões do campo em que ele tem a posse, corrobora essa visão.

Em termo estatísticos, Garro se destacou no que é uma de suas maiores virtudes: visão de jogo. Segundo a plataforma Sofascore, o meia argentino distribuiu quatro passes que geraram finalização no clássico alvinegro. Quem mais se aproximou do atleta no quesito foi o lateral direito Fagner, com dois.