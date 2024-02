Cazares deixa vitória do Santos com dores e preocupa Carille para sequência de jogos

O Santos ganhou uma dor de cabeça para as próximas partidas do Campeonato Paulista. O meia Cazares sofreu uma pancada no tornozelo direito e precisou ser substituído no decorrer da vitória de 1 a 0 sobre o Corinthians, nesta quarta-feira (7), pela sexta rodada do torneio.

A possível contusão do equatoriano preocupa o técnico Fábio Carille. Isso porque ele pode ir para o jogo contra o Mirassol, no próximo domingo, sem um meia de armação.

"Eu vejo que sempre o jogo de quarta é o melhor. Infelizmente não vamos ter meia para o jogo contra o São Paulo, com Cazares e Giuliano fora. Talvez a gente trabalhe o Nonato para essa função. Para o jogo do Mirassol não me preocupa. Talvez contra o São Paulo, conforme a sequência e desgaste do jogo, pode ser que aconteça (rodar elenco)", disse em entrevista coletiva.