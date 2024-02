Carpini evita lamentar saída de James do São Paulo e diz: "Não compete mais a mim"

O técnico Thiago Carpini falou sobre a iminente saída de James Rodríguez do São Paulo após a vitória sobre o Água Santa, nesta quarta-feira, no Morumbis, pelo Campeonato Paulista.

O treinador confirmou que a decisão partiu do próprio atleta e evitou lamentar a perda. Carpini elogiou a capacidade técnica do colombiano e relembrou que teve um período curto de convivência com o jogador.

"O nosso período de convívio foi curto. Não tenho o que falar do atleta e do ser humano que ele é. Estávamos fazendo o controle de carga, dando atenção a uma dor que ele tinha, para termos o jogador à disposição o quanto antes. Esse interesse (da rescisão) não partiu do clube, partiu do atleta. Agora não respondo mais por ele", afirmou o técnico em entrevista coletiva.