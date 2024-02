Carpini discute possíveis reforços para o São Paulo, mas não tem pressa e busca evitar erros

"Começamos a criar alternativas para outros setores que precisamos buscar alguma coisa, mas não tem pressa. Para estar no nosso grupo, a escolha tem que ser muito assertiva. Não que não tenha a necessidade, mas temos um grupo qualificado, para suprir essas perdas precisa ser bem pensado", justificou o comandante.

"Estamos discutindo, sim, mas com calma, precavidos, colhendo o máximo de informações para tentar evitar o erro. De repente, se surgirem oportunidades, podemos nos reforçar nesses setores", acrescentou.

Ainda sem reforços para as posições carentes, Carpini começa a enxergar alguns jogadores do elenco como possíveis soluções momentâneas. O lateral Moreira, por exemplo, causou boa impressão pelo lado direito, mas tem facilidade de jogar pela esquerda.

Outro que deixou sinais positivos foi Juan. Alvo de desconfiança da torcida, o atacante acabou entrando no segundo tempo e foi bem, marcando um gol que pode ajudá-lo a adquirir confiança e, quem sabe, virar o substituto imediato de Calleri.

"A gente tem olhado com carinho para a posição (centroavante). O Calleri se doa muito, não vai conseguir participar de todos os jogos da temporada. É uma referência técnica, com certeza faz falta. Hoje como substituto imediato dele nós temos o Juan, é a nossa primeira mexida. Fiquei feliz com o gol do Juan, ele estava há um tempo sem marcar gol e isso estava incomodando. Vi que os companheiros ficaram felizes por ele também. E essa boa atuação do Juan nos dá tranquilidade para buscarmos alguém para a posição", avaliou.

Carpini ainda está invicto à frente do São Paulo. Com quatro vitórias e dois empates em seis jogos, ele ganhou moral com a conquista da Supercopa do Brasil, em cima do Palmeiras, e a quebra de tabu em Itaquera. O Tricolor é o líder do Grupo D do Estadual, com 13 pontos, e está na segunda posição da classificação geral do torneio.