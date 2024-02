Botafogo-SP lança uniforme em homenagem a Sócrates

No período, Magrão, como era conhecido, fez 269 jogos e marcou 101 gols. Na versão de goleiro, o layout permanece, porém, com o preto sendo a cor predominante do uniforme e os detalhes vermelho e branco na gola e no ombro.

"É uma honra participarmos desse momento tão simbólico. São poucos os clubes que compartilham um ídolo tão icônico quanto o Doutor Sócrates. Para o uniforme, buscamos fazer algo que representasse toda a magia e idolatria por ele, que, apesar de ter falecido cedo, está mais vivo do que nunca na memória dos torcedores", ressalta Fernando Kleimmann, sócio-diretor da Volt Sport.

O uniforme chega ao mercado pelo valor de R$ 289,99, nas linhas masculina e feminina e, para os modelos juvenil e infantil, o custo é de R$ 269,99. A camisa pode ser adquirida nas lojas físicas do clube e no comércio virtual, pelo site. Os torcedores que adquirirem a camisa do lançamento ganharão um ingresso para o jogo contra o Corinthians, no dia próximo dia 14.

Em ação conjunta com o Timão, as equipes usarão um patch especial nos uniformes na partida. O emblema será uma imagem de Sócrates usando metade da camisa de cada clube e a mensagem "#eternodoutor70". Pelo alvinegro, o Doutor disputou 298 partidas e marcou 172 gols.

As diretorias também acordaram em exibir um bandeirão com a mesma imagem do patch no círculo central do gramado antes do confronto. Outras ações foram combinadas pelos clubes e devem ser divulgadas em breve.

"O Magrão foi um dos grandes, não apenas do Botafogo-SP e do Corinthians, mas principalmente do futebol mundial. É reconhecido internacionalmente pelo seu brilhantismo dentro de campo e também por sua voz ativa em questões políticas e sociais fora dos gramados. Essa homenagem é o mínimo que podemos fazer por um ícone tão importante da história do nosso esporte, que nos faz uma falta enorme", comenta Adalberto Baptista, presidente do Conselho de Administração do Botafogo-SP.