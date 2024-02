Bobadilla e Alan Franco se destacam em vitória do São Paulo sobre o Água Santa

Na noite da última quarta-feira, o São Paulo venceu o Água Santa e segue fazendo um grande começo de temporada. Nesta partida, dois dos destaques do Tricolor foram o zagueiro Alan Franco e o novo reforço Damián Bobadilla, que marcaram dois dos três gols.

O gol do volante foi marcado aos nove minutos da etapa inicial. Ele interceptou um passe no ataque e, de fora da área, acertou um lindo chute colocado. O argentino fez seu gol nos minutos finais do segundo tempo, aos 41, quando após cobrança de falta, Alan Franco desviou de cabeça e mandou para o fundo das redes.

Segundo os dados do Sofascore, fora o tento, Bobadilla teve um passe decisivo, acertou 31 de seus 35 passes, contou com um drible certo, ganhou sete de seus 11 duelos e realizou cinco desarmes.