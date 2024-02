Bia Haddad e Luísa Stefani chegam à semifinal em Abu Dhabi

Bia Haddad Maia e Luísa Stefani estão entre as quatro melhores duplas do WTA 500 de Abu Dhabi. Nesta quinta-feira, as brasileiras avançaram à semifinal do torneio com uma vitória consistente, em um resultado que aumenta a confiança das atletas na luta pelo título.

As vítimas foram as norte-americanas Desirae Krawczyk e Caroline Dolehide. Sem sustos em quadra, Bia Haddad Maia e Luísa Stefani fecharam o duelo em 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/2.