Autor do gol contra o Corinthians, João Schmidt também foi destaque na defesa do Santos

O volante de 31 anos, titular em todas as partidas do Santos nesta temporada do Campeonato Paulista, também se destacou no ataque. Além do gol, João Schmidt acertou 35 passes, com um aproveitamento de 81%, e deu três dribles.

Com a vitória contra o Corinthians, o Santos se isolou como líder geral do Paulistão. Com larga vantagem sobre o segundo colocado, o Peixe ocupa a ponta do Grupo A, com 15 pontos, 11 a mais que o vice-líder Ituano, que tem um jogo a menos. O Alvinegro Praiano volta a campo no domingo, às 18h (de Brasília), para enfrentar o Mirassol no Estádio Campos Maia.