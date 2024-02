Atlético-GO x CRAC: prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Campeonato Goiano

Atlético-GO e CRAC entram em campo nesta quinta-feira (8), pela sétima rodada do Campeonato Goiano de 2024. A partida será disputada no Estádio Antônio Accioly, na cidade de Goiânia (GO), a partir das 19h30 (de Brasília).

ONDE ASSISTIR



O jogo poderá ser acompanhado pela TV Brasil Central, na grade aberta e Youtube.