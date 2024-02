Após goleada, Ceni destaca pré-temporada do Bahia realizada em Manchester

O Bahia goleou o Itabuna por 5 a 0 na noite da última quarta-feira e segue na liderança do Campeonato Baiano, com 13 pontos. Em entrevista coletiva após o confronto, o treinador Rogério Ceni destacou a pré-temporada realizada em Manchester.

"Nós poderíamos ter feito a pré-temporada aqui. Íamos desgastar bastante nossos campos, mas poderíamos ter feito aqui, no calor. E fizemos no frio. Entendo quem defenda 'como é que vai treinar no frio e jogar no calor?'. No frio, você trabalha em uma rotação muito mais alta porque você cansa muito menos, sente menos impressão de cansaço. Entendo quem diz isso", disse.

"Acho que fomos pela oportunidade de integração, de valorização da marca, de estar em um centro de treinamento de primeiro mundo. Uma experiência de vida, de trabalho. Uma integração, quando você vai ter oportunidade, só ver as fotos, isso valeu muito para o jogador entender onde ele está. De saber que pertence ao Grupo. Foi muito valioso. Poderíamos ter feito a pré-temporada aqui e conseguido os mesmos resultados, mas acho que é uma grande oportunidade e que os atletas estão felizes em ter participado disso", completou.