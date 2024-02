14 jogos e só um gol: veja como foi a curta passagem de James pelo São Paulo

O meio-campista demorou a ficar à disposição. Depois de algum tempo trabalhando para adquirir sua melhor forma física, começou a ganhar minutos, ainda sob o comando de Dorival Júnior. Mas por opção do treinador, não fez parte das semifinais, tampouco das finais da Copa do Brasil, conquistada pelo São Paulo.

Classificação e jogos Paulista

Apesar de mostrar sua alta capacidade técnica durante os jogos, James não conseguia cumprir determinadas funções táticas, que privilegiam o coletivo. Cenário diferente da seleção da Colômbia, que molda um esquema que o favoreça. Na Sul-Americana, ele ainda ficou marcado por perder um pênalti contra a LDU, resultando na eliminação da equipe nas quartas de final da competição continental.

A expectativa era de que, em um novo ano e com um novo treinador, o atleta enfim iria deslanchar com a camisa do São Paulo. Mas isso não aconteceu.

Desde a pré-temporada, o meia estava treinando separado dos demais companheiros e fazia atividades com controle de carga no CT da Barra Funda. Em meio a tudo isso, não foi relacionado para nenhuma partida e sequer estreou no ano.

Ainda sem reunir as condições físicas ideais, ele decidiu não viajar com a delegação para Belo Horizonte, onde o São Paulo conquistou a Supercopa do Brasil, diante do Palmeiras. A atitude pegou mal para os torcedores, já que alguns jogadores que estavam machucados, como Lucas e Nestor, e outros que sequer vem sendo utilizados nos jogos, caso de Luan, viajaram com o grupo.