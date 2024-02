Vendido a time dos Emirados Árabes, Kauan Santos se despede do Palmeiras: "Jornada incrível"

No Shabab Al Ahli, Kauan Santos dividirá o grupo com o zagueiro Renan, ex-Palmeiras, também revelado nas categorias de base do clube alviverde.

Confira o que Kauan Santos escreveu em sua despedida:

"Hoje é o momento em que me despeço de todos vocês com sentimentos mistos de gratidão, saudade e otimismo. Foi uma jornada incrível fazer parte desta família alviverde, e cada um de vocês contribuiu de maneira única para os momentos inesquecíveis que vivemos juntos.

Ao longo do tempo que compartilhamos, aprendi a valorizar não apenas o talento futebolístico de cada um, mas também a força, a dedicação e o espírito de equipe que caracterizam este grupo extraordinário. Cada treino, cada jogo e cada vitória ou derrota nos moldaram como indivíduos e como uma equipe unida.

Recordarei com carinho os momentos de celebração no gramado, as batalhas intensas em campo e os laços de amizade que transcenderam o esporte. Juntos, enfrentamos desafios, superamos obstáculos e construímos uma história que permanecerá marcada em nossos corações.

À torcida apaixonada, meu muito obrigado por todo apoio incondicional. Vocês são a essência do Palmeiras, e a energia que emanam nos impulsiona a dar o nosso melhor a cada partida. Levo comigo a lembrança dos momentos mágicos vividos diante da torcida, nos estádios repletos de verde e branco.