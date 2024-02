Vasco x Audax-RJ: veja informações, prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Carioca

Sem vencer há três rodadas no Campeonato Carioca, o Vasco recebe o Audax-RJ, na noite desta quinta-feira (8), em busca de fazer as pazes com a vitória e se aproximar do G4 do Estadual. A partida da sétima rodada da Taça Guanabara será realizada na Arena da Amazônia, em Manaus (AM), e a bola vai rolar a partir das 21h15 (de Brasília)

O confronto terá transmissão do SBT, TV aberta, do SporTV, grade fechada, da CazéTV, no Youtube, e do Premiere, no pay-per-view.

No último domingo, a equipe cruzmaltina empatou sem gols em clássico equilibrado contra o Flamengo. Entretanto, o Vasco vinha de um empate com o Bangu e de uma derrota para o Nova Iguaçu. O resultado, portanto, não ajudou a situação do time na tabela.