Vasco encaminha contratação do volante argentino Juan Sforza

O Vasco segue em busca de reforços para a temporada. Os Cruzmaltinos encaminharam a contratação do jovem volante Juan Sforza.

O jogador de 21 anos está no Newell's Old Boys, da Argentina. Sforza está com a seleção argentina para a disputa do Pré-Olímpico, onde enfrentará o Brasil na rodada final.