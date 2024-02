Time Brasil terá força máxima para enfrentar a Alemanha na Billie Jean King Cup

O Time Brasil está definido para o confronto contra a Alemanha pelos Qualifiers da Billie Jean King Cup. Nesta quinta-feira, o capitão Luiz Peniza anunciou a convocação com a presença das cinco melhores tenistas do país, que buscam a inédita classificação para as finais da competição. As partidas acontecem nos dias 12 e 13 de abril, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo (SP).

A equipe será composta por Beatriz Haddad, número 13 do ranking WTA, Laura Pigossi (#128), Carolina Meligeni (#322), Luisa Stefani, número 14 do ranking de duplas da WTA, e Ingrid Martins (#50).